Brad Pitt v Bruselj potoval poslovno: domačini izlili bes

Belgija je v primežu tretjega vala koronavirusa in ima svetovno gledano tretjo najvišjo stopnjo smrtnosti na prebivalca. Nepomembna potovanja v državo in iz nje so nezakonita. Potniki morajo ob prihodu v državo podpisati častno izjavo, da je njihovo "potovanje povsem iz poklicnih razlogov" . Zato ni nobenih domnev, da je bil Brad Pitt v Belgiji nezakonito.

Prijatelja sta se zbližala med Bradovo ločitveno bitko z Angelino Jolie, Thomas pa pripravlja razstavo v muzeju Kraljevi muzeji lepih umetnosti (Royal Museums Of Fine Arts), kjer ima svoj dom tudi kipec Manneken Pis – kipec dečka, ki lula.

Na družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija, na kateri 57-letni igralec Brad Pitt v znameniti umetniški galeriji pozira ob boku umetnika Thomasa Houseaga in še enega prijatelja pred mojstrovino Pietrja Bruegela iz leta 1562 - Padec upornih angelov.

V Belgiji v času pandemije velja pravilo meter in pol socialne distance. Domačini so družabna omrežja izkoristili, da so kritizirali dejanje hollywoodskega zvezdnika.

Eden je zapisal: "Nepomembna potovanja so prepovedana? Ne, če ste bogati! In ne recite, da je tukaj, da podpira svojega prijatelja. Tukajšnji prebivalci ne morejo obiskati družinskih članov, ki so v tujini, zvezdniki pa lahko počnejo, kar hočejo. To je škandalozno."

Drugi je dejal:"Zdi se mi ne pomembno. In zakaj morate drug drugega objemati?"