Brad Pitt v družbi Ines de Ramon vstopil v leto 2023 v Mehiki

"Dobro se imata. Zmenkujeta in se zabavata," je za People razkril vir blizu igralca. "Brad zelo uživa. Trenutno se ne vidi z nikomer drugim. Veliko časa preživlja z Ines in zelo je srečen," je še dodal vir. Že pred časom je vir razkril, da se igralcu Ines zdi zabavna in družabna ter da se imata skupaj odlično.

59-letni igralec in 32-letna oblikovalka nakita sta v Mehiko odpotovala le dva tedna po tem, ko so ju mediji prvič javno označili za par. Ines se je Pittu namreč pridružila na zabavi ob njegovem 59. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval v Kaliforniji. Revija People je takrat potrdila, da se sestajata že nekaj mesecev, zvezdnik pa naj bi bil nad njo zelo navdušen. 32-letnica se je v začetku leta 2022 ločila od igralca Vampirskih dnevnikov Paula Wesleyja. 13. novembra so ju opazili s Cindy Crawford in Randejem Gerberjem v zakulisju Bonovega koncerta v gledališču Orpheum v Los Angelesu.