Brad Pitt v Franciji navdušil z mladostnim videzom

Eden najbolj priljubljenih moških v Hollywoodu, 59-letni igralec Brad Pitt se je po koncu snemanja reklame za italijansko podjetje, ki proizvaja kavne avtomate, sprehajal po mestecu Tourtour na francoski rivieri. Njegove paparaco fotografije in posnetki so obkrožili svet, mnogi pa komentirajo, da je igralec videti bolje kot kdajkoli prej.

Igralec se je po ljubkem mestecu sprehodil v beli srajci in bež hlačah, velika sprememba pa je njegova nova pričeska. Brad se je namreč ostrigel in zdaj nosi pričesko, kakršno je nosil v zgodnjih 2000-ih, ko je igral v Klubu golih pesti in filmu Sedem.

Paparaci so ga posneli med pogovorom z ekipo, ki je snemala reklamo, ter Karino Beuthe, s katero je prav tako snemal. Čeprav se bo nekaj dni mudil na francoski rivieri, se mora hollywoodski igralec kaj kmalu vrniti nazaj k snemanju trenutnih projektov. Trenutno končuje snemanje trilerja Wolf, v katerem igra z najboljšim prijateljem Georgeom Clooneyjem, nato pa bo sodeloval še z Josephom Kosinskim, saj bosta skupaj posnela film o Formuli 1.