Brad Pitt obtožen zlorabe financ vinarne za lastne užitke

Pravna bitka Brada Pitta glede francoske kleti, ki si jo je nekoč delil z bivšo partnerko Angelino Jolie , se nadaljuje. Pred dnevi je Tenute del Mondo, podjetje, ki mu je 48-letnica prodala svoje podjetje Nouvel in delnice, vložilo nasprotno tožbo proti 60-letniku in njegovemu podjetju Mondo Bongo za približno 18 milijonov evrov odškodnine v zvezi z Bradovim nadzorom nad vinsko kletjo Château Miraval v Corrensu v Franciji.

Pittov predstavnik se ni odzval na zahtevo People za komentar. Vir, ki je seznanjen s sodnim sporom, je za omenjen medij povedal, da je obtožba, da je zvezdnik kradel iz kleti, "absurdna" , in dodal, da je igralec "zgradil Miraval, njegova povezava z njim pa je ključni razlog za njegov uspeh." Vir je dodal: "Stoli je tisti, ki poskuša vzeti tisto, česar ni zgradil, in neprimerno zamašiti dobro zasluženo slavo gospoda Pitta."

V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil People , je Tenute trdil, da je Pitt povzročil, da so sredstva in premoženje Château Miraval "porabljena za njegove osebne stroške in preusmerjena v njegove druge poslovne podvige, namesto da bi bila izplačana kot dividende in odplačila posojil." Dokumenti trdijo, da je igralec "povzročil, da so bili milijoni njegovih sredstev porabljeni za projekte, ki so mu osebno koristili, vključno z več kot milijonom za obnovo bazena, ki ga uporablja samo on." Protitožba dodatno trdi, da je preusmeril sredstva Château Miraval na več stranskih podjetij, "tako da jih je financiral z denarjem Château Miraval in/ali jim dovolil, da uporabljajo podobo, prostore in sredstva Château Miraval za ničelno ali manjše nadomestilo."

"Pitt in Mondo Bongo sta Château Miraval spremenila v svoj osebni hranilnik," trdi nasprotna tožba. "Sklenili so vrsto transakcij z uporabo sredstev Château Miraval, ki so Tenute prikrajšale za dobiček in odplačilo posojila, do katerega je upravičen." Pravni spor med Pittovim podjetjem in Tenutom izhaja iz prvotne tožbe, ki jo je Brad vložil leta 2022 in trdil, da je Angelina leta 2021 prodala svoj delež kleti in njegovi matični družbi Stoli Group, v nasprotju s sporazumom, ki sta ga sklenila, da deležev brez privolitve drugega ne prodajata.

Pravna ekipa zvezdnice trdi, da naj bi svoj delež poskušala prodati nekdanjemu možu, vendar naj bi on vztrajal pri podpisu obsežne pogodbe, česar pa si ona ni želela. Njegova stran je na to dodala, da je šlo za standardno pogodbo in da je s prodajo skupini Stoli "ogrozila ugled podjetja, ki ga je Pitt skrbno ustvaril".