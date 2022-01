Brad Pitt v razmerju s 23 let mlajšo pevko?

Drugi vir je za The Sun ekskluzivno povedal: "Brad in Lykke brez težav skrivata zvezo, ker sta soseda. Za Brada se je odlično izšlo, da nekdo, ki mu je všeč, živi tako blizu." Paparaci so švedsko pevko ujeli v objektiv pred njenim domom, ko se je vračala s sprehoda.

Prejšnji teden je isti medij poročal o dobro obveščeni osebi, ki pravi, da sta se Brad in "ta švedska pevka" družila v Mother Wolf, novi italijanski restavraciji v rimskem slogu, ki se je pred kratkim odprla v Hollywoodu in je pritegnila številne znane osebnosti. Vir je za The Sun potrdil: "Bila je Lykke, skupaj sta večerjala."

58-letni Brad že dolgo živi v losangeleški soseski Los Feliz in ima v lasti 8 milijonov dolarjev (približno 7,2 milijona evrov) vredno domovanje, nedaleč od hiše Angeline in njunih šestih otrok: 19-letnega Maddoxa, 17-letnega Paxa, 16-letne Zahare, 15-letne Shiloh, in 12-letnih dvojčkov Vivienne in Knoxa.

Pred tem so hollywoodskega zvezdnika povezovali z nemško manekenko 29-letno Nicole Poturalski. Nicole je Pitt spoznal na zabavi v Berlinu leta 2019 po premieri njegovega filma Bilo je nekoč … v Hollywoodu, skupaj pa naj bi bila približno eno leto. Brad in Angelina sta se razšla leta 2016, aprila 2019 pa sta oba izjavila, da sta samska. Brutalna bitka za skrbništvo nad bivšima še vedno traja, medtem pa so se pred meseci pojavile govorice, da naj bi se Angelina Jolie zapletla z glasbenikom The Weekndom, s katerim sta bila večkrat že opažena v javnosti.