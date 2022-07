Brad Pitt v Rimu, da Angelini Jolie pomaga z najmlajšima otrokoma

Angelina Jolie je v Rim prispela zaradi snemanja filma Without Blood in naj bi bila zaradi norega urnika in različnih obveznosti pod velikim stresom. Da najmlajša otroka, Vivienne in Knox , ne bi bila preveč sama, se je Brad Pitt odločil oditi v italijansko prestolnico.

Brada so paparaci ujeli na letališču v Rimu. Bil je ležerno oblečen in je deloval, kot da je k našim zahodnim sosedom prišel uživat in se spočit v družbi svojih otrok. Nosil je bež lanene hlače in majico, pred soncem pa se je zaščitil z belim ribiškim klobučkom. Na hrbtu je imel svojo kitaro.

"Angelina ima zelo poln urnik, saj veliko snema, zato je bila zelo olajšana, da je Brad lahko prišel v Rim, da bi se družil z Vivienne in Knoxom, saj v tem času dvojčka praznujeta rojstni dan. Zelo je hvaležna, da je lahko prišel," je za Hollywood Life povedal neimenovani vir in dodal: "Angelina se vedno potrudi, da otroci preživijo dovolj časa s svojim očetom, še zlasti ob posebnih priložnostih, kot so rojstni dnevni in prazniki. A v tej situaciji je bila pod hudim stresom, kako bo vse skupaj zorganizirala, zato ji je bilo to, da je Brad vskočil, v veliko olajšanje. Njegov trud ni ostal neopažen."