Tuja scena

Brad Pitt z 29 let mlajšo izbranko na koncertu

Pariz, 01. 06. 2026 08.00 pred dvema minutama 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Brad Pitt in Ines de Ramon

Brad Pitt je bil skupaj z izbranko Ines de Ramon v francoski prestolnici ujet v objektiv na koncertu skupine Red Hot Chili Peppers. Hollywoodski zvezdnik je dogodek obiskal le nekaj dni po tem, ko je njegov sin Maddox, ki ga ima z nekdanjo ženo Angelino Jolie, vložil zahtevo za opustitev očetovega priimka.

Brad Pitt in Ines de Ramon sta bila nedavno opažena na koncertu skupine Red Hot Chili Peppers v Parizu. 62-letni Pitt je za priložnost nadel svetlo modro srajco, vijolične hlače, ujemajoče se modre nogavice, vijolične čevlje in sončna očala, njegova 29 let mlajša izbranka pa je izbrala nevtralnejše odtenke in preprostejšo opravo. Svetlo bluzo je dopolnila z rjavimi hlačami, torbico ter sandali.

Hollywoodski zvezdnik je na koncertu užival le nekaj dni po tem, ko je njegov sin Maddox, ki ga ima z nekdanjo ženo Angelino Jolie, vložil zahtevo za opustitev očetovega priimka. Podobno se je po praznovanju 18. rojstnega dne odločila tudi zvezdnikova hčerka Shiloh, uporabo priimka je ob vstopu na fakulteto opustila tudi Zahara.

Spomnimo, Brada in Ines so začeli romantično povezovati novembra 2022, vse do julija 2024 pa sta se trudila zvezo skrivati. Takrat se je oblikovalka nakita tudi uradno ločila od igralca Paula Wesleyja. Pitt in de Ramon sicer skrbno skrivata zasebno življenje, zvezdnik pa le redko naredi izjemo in deli kakšno podrobnost tudi z javnostjo.

Razlagalnik

Red Hot Chili Peppers je vplivna ameriška rock skupina, ustanovljena leta 1983 v Los Angelesu. Znani so po svojem edinstvenem glasbenem slogu, ki združuje elemente funka, punka, metala in alternativnega rocka. Skupina je skozi desetletja postala ena najbolj prepoznavnih zasedb na svetu, znana po energičnih nastopih v živo in tehnično dovršenem igranju basa, kar je močno vplivalo na razvoj alternativne glasbe v 90. letih.

Angelina Jolie je ena najbolj prepoznavnih in uspešnih hollywoodskih igralk, režiserk ter humanitarnih aktivistk. Svojo kariero je začela v 90. letih in hitro postala zvezda svetovnega formata, za svojo vlogo v filmu 'Girl, Interrupted' pa je prejela tudi oskarja. Poleg igralske kariere je znana po svojem dolgoletnem delu kot posebna odposlanka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), kjer se je aktivno zavzemala za pravice ljudi v kriznih območjih po svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
01. 06. 2026 08.02
A je tudi tokrat jedel čips kot vsi navadni smrtniki ? Sprašujem za prijatelja, ki še zdaj ne more verjeti 🤣
bibaleze
