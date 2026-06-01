Brad Pitt z 29 let mlajšo izbranko na koncertu

Brad Pitt in Ines de Ramon sta bila nedavno opažena na koncertu skupine Red Hot Chili Peppers v Parizu. 62-letni Pitt je za priložnost nadel svetlo modro srajco, vijolične hlače, ujemajoče se modre nogavice, vijolične čevlje in sončna očala, njegova 29 let mlajša izbranka pa je izbrala nevtralnejše odtenke in preprostejšo opravo. Svetlo bluzo je dopolnila z rjavimi hlačami, torbico ter sandali.

Hollywoodski zvezdnik je na koncertu užival le nekaj dni po tem, ko je njegov sin Maddox, ki ga ima z nekdanjo ženo Angelino Jolie, vložil zahtevo za opustitev očetovega priimka. Podobno se je po praznovanju 18. rojstnega dne odločila tudi zvezdnikova hčerka Shiloh, uporabo priimka je ob vstopu na fakulteto opustila tudi Zahara.

Spomnimo, Brada in Ines so začeli romantično povezovati novembra 2022, vse do julija 2024 pa sta se trudila zvezo skrivati. Takrat se je oblikovalka nakita tudi uradno ločila od igralca Paula Wesleyja. Pitt in de Ramon sicer skrbno skrivata zasebno življenje, zvezdnik pa le redko naredi izjemo in deli kakšno podrobnost tudi z javnostjo.