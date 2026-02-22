Brad Pitt z izbranko odpotoval v Grčijo

Brad Pitt je z izbranko Ines de Ramon prispel v Grčijo, kjer bo kmalu začel s snemanjem novega filma. Par so v objektive ujeli na letališču v Atenah, preden sta nadaljevala pot proti otoku Hidra, kjer se bo zvezdnik pridružil ekipi filma The Riders . Par ni potoval z veliko prtljage, a v stilu, poročajo tuji mediji.

62-letni igralec je za pot oblekel kavbojke in pulover modre barve, čez katerega je nadel jakno svetle barve. Videz je dopolnil s kapo s ščitnikom in sončnimi očali. 33-letnica je za to priložnost izbrala svetle hlače in jopič črne barve. Tudi ona je nosila sončna očala. Oba sta čez ramo nosila vsak svojo potovalno torbo.

Par so začeli romantično povezovati novembra 2022, vse do julija 2024 pa sta se trudila zvezo skrivati. Takrat se je oblikovalka nakita tudi uradno ločila od igralca Paula Wesleyja. Pitt in de Ramon sicer skrbno skrivata zasebno življenje, zvezdnik pa le redko naredi izjemo in deli kakšno podrobnost tudi z javnostjo.

"Moje življenje je vedno v medijih. Tako je že 30 let. No, vsaj neka verzija mojega zasebnega življenja je vedno del novic. To je nevšečnost, s katero se moram do določene meje vedno spopadati," je pred časom povedal v intervjuju za GQ.