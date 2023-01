Brad Pitt z novo izbranko ujet v fotografski objektiv.

Brad Pitt in Ines de Ramon sta bila prvič skupaj opažena novembra lani, ko sta skupaj obiskala koncert."Dobro se imata. Zmenkujeta in se zabavata," je za People razkril vir blizu igralca. "Brad zelo uživa. Trenutno se ne vidi z nikomer drugim. Veliko časa preživlja z Ines in zelo je srečen," je še dodal vir. Že pred časom je vir razkril, da se igralcu Ines zdi zabavna in družabna ter da se imata skupaj odlično. Spomnimo, 30-letnica se je v začetku leta 2022 ločila od igralca Vampirskih dnevnikov Paula Wesleyja.