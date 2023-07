Brad Pitt z vrečko čipsa ukradel pozornost v Wimbledonu

Brad Pitt, za mnoge najlepši moški na svetu, si je med spremljanjem napetega dvoboja med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom privoščil čips, posnetek pa se je po Twitterju razširil kot požar. "Poskušam ugotoviti, katere znamke čips jé, da ugotovim, v čem je skrivnost njegove večne mladosti," je nekdo zapisal med komentarji, sledile pa so še druge opazke.

"Tudi jaz imam rada čips," je zapisala oboževalka, nato pa dodala: "Lažem, nimam ga. Ampak lahko ga vzljubim." Nekdo se je čudil načinu, na katerega je zvezdnik iz vrečke jemal krompirček in si ga dajal v usta, takoj nato pa se je našla oboževalka, ki je zapisala: "Če bi me kdo posnel, kako jem čips v Wimbledonu, bi rekel: 'Poglej to kmečko dekle'," nekdo drug pa je odgovoril: "Tudi Wimbledon ni uspel, včasih so jedli jagode."