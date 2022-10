Brad Pitt zavrača obtožbe: Angelina me želi očrniti

Vse kaže, da se bo borba na sodišču med igralcema Bradom Pittom in Angelino Jolie nadaljevala. Po obtožbah Angeline, da je Brad dušil in tepel ne le njo ampak tudi lastne otroke, se je sedaj oglasil igralec, ki trdi, da igralkine besede ne držijo. "Želi me očrniti pred otroki in javnostjo," je prepričan zvezdnik.

Nekdanja zakonca Brad Pitt in Angelina Jolie že nekaj časa bijeta različne bitke na sodišču. Sodni spori zajemajo vse od boja za skrbništvo do boja za premoženje, slavna igralca pa z obtožbami na račun drug drugega prav nič ne skoparita.

icon-expand Brad Pitt in Angelina Jolie očitno ne bosta prenehala z bitkami na sodišču. FOTO: Profimedia

Pred dnevi je Angelina obtožila Brada, da imajo tako ona kot otroci zaradi njegovega nasilnega izpada na letalu leta 2016, še vedno travme. Igralec pa vse njene obtožbe zdaj odločno zavrača in trdi, da je vse, kar je zapisano v dokumentih, laž. "Angelina laže. Želi me očrniti pred otroki in javnostjo," je prepričan zvezdnik. Bradovi odvetniki so v pritožbi tudi zapisali, da igralec ne bo sprejel krivde, za nekaj, kar ni naredil.

icon-expand Brad je prepričan, da ga želi Angelina očrniti pred otroki in javnostjo. FOTO: Profimedia

Jolijeva je v dokumentih zapisala, da je njen nekdanji mož med letom z zasebnim letalom leta 2016 povsem izgubil nadzor nad sabo. Najprej je začel vpiti nanjo, jo tepel in polil s pivom. Ko jo je en od otrok poskušal braniti, se je zvezdnik znesel še nad njim. Po igralkinih besedah je enega davil, drugega pa udaril v obraz. Tudi po njih je začel polivati vino in pivo. Brad je sicer priznal, da je na svojo družino res vpil, a da se fizično nad njimi ni nikoli znašal. Zato po razkritju podrobnosti, ki jih igralka želi uporabiti proti igralcu, ni pripravljen prevzeti odgovornosti in priznati nečesa, česar po njegovih besedah, ni storil.