Brad Pitt zdaj večkrat joka, kot pa je včasih

Zvezdnik Brad Pitt je nedavno za revijo Interview vodil pogovor z igralcem Anthonyjem Hopkinsom o njegovem prihajajočem filmu The two pops in pogovor je hitro nanesel tudi na Pittovo življenje.

Povedal je, da je včasih zelo malo jokal in da se je to zdaj spremenilo. "Nisem jokal že nekih 20 let, zdaj pa me določene stvari veliko bolj ganejo – ganejo me moji otroci, prijatelji, novice. Enostavno ganjen sem. Menim, da je to dobra stvar. Ne vem, kam to pelje, vendar menim, da je to dober znak,"je pojasnil igralec.

Pitt in Hopkins, ki sta skupaj igrala v filmih Jesenska pripoved (Legends of the Fall) in Ko Pride Joe Black (Meet Joe Black), sta debatirala tudi o samozavedanju in učenju iz lastnih napak. "Napakam smo vedno pripisovali zelo velik pomen," je začel Brad in nadaljeval, da človeka definira tista poteza, ki jo naredimo po napaki. "Vsi delamo napake, ampak kaj je naslednji korak? Mi kot kultura nismo vajeni počakati, da bi videli kaj bo oseba naredila po napaki. In to je del, ki se mi zdi toliko bolj poživljajoč in zanimiv,"je še dodal.

Igralec, ki se je leta 2016 pod budnim očesom javnosti ločil od igralke Angeline Jolie, je še povedal, da si je napake in odločitve, na katere ni ponosen, lahko oprostil le s tem, da jih je sprejel, saj so vodile do večih modrosti.