Brad Pitt že tri mesece v razmerju z duhovno gurujko?

Vse kaže, da bi Brad Pitt utegnil biti sveže zaljubljen. Tuji fotografi so ga namreč ujeli v svoje fotografske objektive med preživljanjem prijetnega večera z blondinko.

Sodeč po fotografijah, ki so nedavno preplavile splet, je 55-letni ameriški igralec Brad Pitt ponovno našel srečo v ljubezni. Tuji fotografi so ga namreč v svoje objektive ujeli med preživljanjem prijetnega večera z blondinko, ki so jo tuji mediji kasneje identificirali kot Sat Hari Khalsa, oblikovalko nakita in duhovno gurujko.

Brad Pitt z duhovno gurujko in oblikovalko nakita: gre za novo ljubezen? FOTO: Profimedia

Pitt in Khalsa sta se skupaj udeležila dobrodelnega koncerta skupine Red Hot Chili Peppers, ki je potekal v konservatoriju za glasbo Silverlake, nato pa sta se odpravila na proslavitev Bradovega uspešnega zaključka snemanja filma Ad Astra. Zaenkrat ni informacij o tem, kdaj in kje sta se spoznala ter kako resno je njuno razmerje. Tuji mediji so se za komentar obrnili na Pittove predstavnike za stike z javnostjo, odziva pa zaenkrat še niso prejeli.

Če gre verjeti namigovanjem, je to Pittova prva oprijemljiva zveza po ločitvi od Joliejeve FOTO: Profimedia

Spomnimo, Pitta so tuji mediji na začetku letošnjega leta povezovali z igralko Charlize Theron, takrat 'najnovejši hollywoodski parček' pa naj bi se spoznal prek Theroninega nekdanjega soproga Seana Penna. Igralec se na takratne govorice ni odzval, molčala pa je tudi Charlize. Kasneje je v javnosti završalo, da se 55-letnik utegne pobotati s svojo nekdanjo ljubeznijo Jennifer Aniston, a so bile govorice lažne. Če so tokratne domneve o igralčevem novem razmerju resnične, bi bila to njegova prva oprijemljiva zveza po ločitvi od igralke Angeline Jolie.