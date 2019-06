Brad se je v zakonu z Jennifer dolgočasil

Zaljubljena Jennifer Aniston in Brad Pitt.

Britanski mediji so se dokopali do nekega starega intervjuja s hollywoodskim igralcem Bradom Pittom, v katerem se je razgovoril o zakonu z igralko Jennifer Aniston in tako znova pogreli njuno zgodbo.

Igralca, ki sta se spoznala leta 1998 po zaslugi svojih agentov, ki so želeli, da pristaneta skupaj, sta najprej veljala za najbolj vroč par v Hollywoodu, nato pa je vmes prišla igralka Angelina Jolie, in po petih letih zakona sta naznanila, da se ločujeta.

Kljub temu da je od njune ločitve že okoli 14 let, pa tako mediji kot oboževalci še vedno oprezajo za njima, še posebno zdaj, ko se je Brad ločil tudi od Angeline - marsikdo si namreč želi, da bi se Jennifer in Brad znova znašala v ljubezenskem razmerju.

A glede na igralčeve besede izpred let je to dokaj nerealen scenarij. Kajti v intervjuju je dejal, da njun zakon ni bil ravno zanimiv. "Jasno je postalo, da poskušam najti film o zanimivem življenju, jaz pa tega nisem živel. S tem je bil povezan tudi moj zakon. Bilo je le neko pretvarjanje, da je zakon nekaj, kar v resnici sploh ni." Priznal je, da je bil njun zakon zlagan in je zahteval več, kot je lahko zvezdnik ponudil.

V istem intervjuju je dejal tudi, da je bila zelo dobra odločitev tudi to, da je za mater svojih otrok izbral Angelino. A na žalost se tudi to ni izšlo, kajti še vedno se borita na sodišču – kljub temu da je od vloženih papirjev na sodišču minilo že več kot dve leti. Sicer je sodišče aprila določilo, da sta zvezdnika uradno samska, še vedno pa se bije boj za skrbništvo okoli otrok.