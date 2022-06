Brad toži Angelino, ker je namerno škodovala njegovemu podjetju

Sedaj je Hollywoodski igralec na sodišče v Los Angelesu vložil nove dokumente, v katerih navaja, da mu je Angelina s prodajo vinograda "skušala namerno škodovati". "Joliejeva je vedela, da bo Shefler skušal voditi podjetje, ki ga je ustvaril Pitt, in spodkopaval njegovo investicijo v Miraval." Dodaja, da je Shefler znan po neusmiljenih podjetnih strategijah in vprašljivih poslovnih sodelovanjih, zato Pittova povezava z njim ogroža znamko, ki jo je igralec skrbno ustvaril. "Vse to je neposredna posledica Jolijinega nezakonitega in škodljivega ravnanja. V nasprotju s sporazumom je Joliejeva prisila Pitta v partnerstvo z neznancem, in še huje, s tujcem s škodljivimi povezavami in nameni."

Pittovi odvetniki v novih dokumenti še trdijo, da je Angelina od podjetja zahtevala dobiček, ki ga ni zaslužila in vračilo denarja za investicije, ki niso bile njene. Po njihovem je namreč igralec v vinograd vložil milijone dolarjev in poslovanje z izgubo spremenil v "večmilijonsko globalno podjetje", igralka pa k temu uspehu ni prispevala ničesar, od vloženega zahtevka za ločitev leta 2016 pa vinarne sploh ni obiskala.