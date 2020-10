Brada Pitta toži neznanka: Okradel me je in mi obljubljal poroko

Kelli Christina , direktorica podjetja Plano v Teksasu, v sodnih dokumentih trdi, da naj bi igralcu Bradu Pittu plačala 33 tisoč evrov za pet gostovanj na dobrodelnih prireditvah, ki jih organizira ona oziroma njeno podjetje. Kelli celo trdi, da naj bi se z igralcem skozi dogovore tako močno povezala, da sta začela neobvezno klepetati in se preko klepeta tudi zaljubila. Trdi tudi, da naj bi se pogovarjala celo o oporoki, piše ameriški portal The Post.

Pittovi odvetniki vse skupaj zanikajo in menijo, da je Kelli okoli prinesel pretkani spletni prevarant, ki se je pretvarjal, da je eden največjih svetovnih zvezdnikov. Igralčeva pravna ekipa je vložila dokumente, kjer trdijo, da igralec z omenjeno direktorico ni bil nikoli v stiku in da niti ne ve, kdo je. Vložili so tudi prošnjo za zavrnitev primera.

Kelli v tožbi trdi, da so leta 2018 Brad Pitt ter njegova dobrodelna organizacija Make it rightkontaktirali njo in jo prosili za sodelovanje pri dobrodelni prireditvi, kjer bi igralec gostoval. "Brad Pitt in njegova organizacija so jo kontaktirali s poslovnim predlogom, ki je imel zelo podrobne pogoje za sodelovanje," je povedal Kellijin odvetnik. Direktorica pravi, da naj bi si Brad v zadnji minuti premislil ter obljubil, da pride na naslednjo dobrodelno prireditev in da je vseeno obdržal že plačanih 30 tisoč evrov nato pa izginil za vedno.