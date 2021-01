Brada Pitta ujeli med oddihom: telo mu prekrivajo tetovaže

Na nekajdnevnem oddihu se mu je pridružil tudi 58-letni prijatelj Flea , basist in član skupine Red Hot Chili Peppers . Fotografi so zvezdnika ujeli na čolnu, privoščila pa sta si tudi skok v morje in uživala v potapljanju z masko.

Spomnimo, da sta Brad Pitt in Angelina Jolie nekoč veljala za enega najlepših hollywoodskih parov. Po uradni ločitvi – Joliejeva je zahtevo za ločitev od Brada sicer vložila septembra 2016 – pa sta od aprila 2019 še vedno v bitki za skrbništvo nad otroki. Najstarejši, 19-letni Maddox, je že polnoleten, nekdanja zakonca pa imata skupaj še 14-letno Shiloh in 12-letna dvojčkaKnoxa in Viviene, ki so lanski božični dan preživeli z očetom, ter 17-letnega Paxa in 15-letno Zaharo.