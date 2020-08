Brada Pitta v Franciji ujeli s 27-letno nemško manekenko

Hollywoodski igralec Brad Pitt je očitno našel novo srečo. Paparaci so ga ujeli na francoskem letališču Le Castellet v družbi nemške manekenke Nicole Poturalski , za katero mnogi pravijo, da naj bi spominjala na Angelino Jolie , spet drugim se zdi, kot da je Nicole mešanica med Angelino in Jennifer Aniston .

56-letni Brad in 27-letna Nicole sta skupaj prišla iz zasebnega letala, s katerim sta pripotovala iz Los Angelesa. Tuji mediji predvidevajo, da bo Brad manekenko odpeljal na svojo posest Chateau Miraval, ki sta ga z Angelino kupila za 55 milijonov dolarjev. Prav na tem posestvu pa sta se nekdaj najlepši par leta 2014 tudi poročila.

Po poročanju portala OK! Magazine naj bi se med Nemko in igralcem pletlo nekaj več kot le prijateljstvo. "Poljubljala sta se in Brad je do nje zelo pozoren. Bila sta na precej javnem mestu, a se je zdelo, da Brada ne moti, da ga drugi ljudje vidijo. Ona je prava lepotica in očitno je, da je zelo mlajša od njega," je za omenjeni portal povedal neimenovani očividec, ki ju je videl tik pred vkrcanjem v letalo.

Kdo je Bradova nova simpatija?

Nicole je sicer manekenka, ki se na Instagramu lahko pohvali z več kot 100 tisoč sledilci. Krasila je tudi naslovnico modne revije Elle, trenutno pa sodeluje z modno agencijo Next Management v Los Anegelesu in z agencijo A Management v Nemčiji. Letošnje poletje je preživljala na Ibizi, živela pa naj bi v Berlinu. Z manekenstvom se ukvarja že 10 let in govori kar pet tujih jezikov.