Pitta za kratek čas nad scientološko cerkvijo navdušila nekdanja partnerica

Brad Pitt in Juliette Lewis sta se spoznala leta 1989, ko je imela igralka 16 let, Pitt pa jih je imel 26, par sta ostala do leta 1993. Med njunim razmerjem naj bi Juliette zvezdniku predstavila scientološko cerkev, po besedah nekdanjih članov sporne cerkve, naj bi se v tistem času udeležil tudi nekaterih dogodkov.

PageSix poroča, da je bil Brad prisiljen v vsakodnevni obisk savne, kot del očiščenja pred vstopom v religijo, ki jo je leta 1953 ustanovil pisec znanstvene fantastike L. Ron Hubbard."Izobraževali so me za nadzornika, zato so me poslali v Portland," pravi eden od nekdanjih članov religije,"Ko sem bil tam, sem spoznal najstniško hčer izvršnega direktorja podjetja za scientologijo s sedežem v Portlandu. Ena od stvari, ki mi jih je povedala, je bila, da je Brad Pitt, ki je bil takrat v razmerju z Juliette, opravil očiščevalno delo v Portlandu. Na ta način se je želel izogniti javnosti."

Brad si je zaradi nenavadnih pristopov predstavnikov religije premislil in leta 1993 prekinil stike tako z nekdanjo partnerica kot ostalimi pripadniki cerkve. Igralca sta se sicer spoznala na snemanju filmaPremlada za smrt (Too Young to Die).