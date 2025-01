Bradley Cooper abrahama preživel na tekmi s hčerko

Bradley Cooper je pred dnevi dopolnil 50 let, zvezdnik pa je dan preživel v družbi hčerke Lee De Seine. Igralec, ki je najbolj znan po vlogah v franšizi Prekrokana noč in filmih Za dežjem posije sonce, Ostrostrelec in Zvezda je rojena, si je s sedemletnico ogledal tekmo ameriškega nogometa, navijal pa je za moštvo svoje rodne Filadelfije.

Bradley Cooper je nedavno doživel še en življenjski mejnik, saj je vstopil v svoja 50. leta. Zvezdnik je rojstni dan praznoval v družbi svoje edinke Lee, ki jo ima z nekdanjo partnerko Irino Shayk, oče in hči pa sta si skupaj ogledala tekmo ameriškega nogometa med moštvoma Philadelphia Eagles in New York Giants.

Bradley Cooper je 50. rojstni dan preživel s hčerko Leo. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnika in sedemletnico so v objektive ujeli tudi fotografi, ko sta v loži za posebne goste navijala za moštvo iz Filadelfije, od koder igralec prihaja, kot kaže pa sta se zabavala, saj je bila deklica dobre volje in nasmejana do ušes. 12-kratni nominiranec za oskarja je nosil jakno kaki barve, pod katero je imel oblečeno bež srajco, videz pa je dopolnil s sončnimi očali. Njegova hčerka pa je bila oblečena v roza jopico in belo majičko, čez kateri je nosila še roza jakno. Cooper in Shayk, s katero sta bila v zvezi med leti 2015 in 2019, sta tudi po razhodu ostala v dobrih odnosih in si delita skrbništvo nad hčerko. 39-letnica je zvezdnika leta 2023 pohvalila, ker je najboljši oče njune edinke, ki bi si ga z Leo lahko le želeli. "Vedno deluje, a deluje zato, ker se midva potrudiva," je takrat dejala za Elle.