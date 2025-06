Bradley Cooper in Brad Pitt na dvojnem zmenku s partnerkama

Znano je, da sta igralca Brad Pitt in Bardley Cooper dolgoletna prijatelja, zato ni nič čudenga, če ju v javnosti ujamejo skupaj. Več pozornosti pa sta pritegnila, ker sta se v spremstvu partnerk, menekenke Gigi Hadid in oblikovalke nakita Ines de Ramon, odpravila na dvojni zmenek v eno od restavracij v New Yorku.

Čeprav sta si Brad Pitt in Bradley Cooper najverjetneje zamislila bolj sproščen večer, ki sta ga preživela skupaj s partnerkama Ines de Ramon in Gigi Hadid, pa se četverica ni uspela neopaženo izmuzniti iz ene od restavracij v New Yorku, kjer so skupaj večerjali in se družili na dvojnem zmenku.

61-letni Pitt je za to priložnost oblekel modro svileno srajco in črne hlače, njegova 26 let mlajša spremljevalka, s katero sta par od leta 2022, pa je nosila kratko obleko kožne barve. Lase je pustila spuščene. 50-letni Cooper in 30-letna Hadid pa sta se odločila za bolj sproščen videz, igralec je nosil temno modro majico s kratkimi rokavi in modre hlače, manekenka pa svetle hlače, ki jih je kombinirala z belim topom in srajčko iz jeansa.

Cooper in Pitt sta prijatelja že leta. Leta 2020 se je Pitt javno zahvalil Cooperju za pomoč pri boju z alkoholizmom, znano pa je, da se je Cooper sam z odvisnostjo boril do 29. leta. "Zahvaljujoč temu človeku sem se streznil in od takrat je vsak dan boljši," je povedal zvezdnik filmov Klub golih pesti, Troja in Ko pride Joe Black.