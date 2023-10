Bradley Cooper in Gigi Hadid po večerji ponovno opažena skupaj

Bradley Cooper in Gigi Hadid sta vse pogosteje opažena skupaj. Pred dnevi so ju paparaci ujeli, ko sta skupaj zapuščala eno od restavracij v New Yorku, kjer sta si privoščila večerjo, zdaj pa so manekenko opazili na sovoznikovem sedežu avtomobila, ki ga je vozil slavni igralec. Ali je med njima kaj več kot zgolj prijateljstvo, zaenkrat še ni znano, po poročanju virov blizu zvezdnikov pa naj bi se trenutno zgolj zabavala.

Pred dnevi radovednim očem javnosti ni ostalo neopaženo, da sta iz italijanske restavracije Via Carota v newyorški soseski West Village skupaj prišla Bradley Cooper in Gigi Hadid. Zvezdnika sta si v restavraciji, ki je zelo priljubljena med znanimi, privoščila večerjo.

icon-expand Iz italijanske restavracije Via Carota v newyorški soseski West Village sta skupaj prišla Bradley Cooper in Gigi Hadid. FOTO: Profimedia

Le tri dni kasneje sta bila igralec in manekenka ponovno skupaj opažena v New Yorku. Tokrat so 28-letnico opazili na sovoznikovem sedežu avtomobila, ki ga je vozil slavni 48-letnik. V kakšnem razmerju sta trenutno zvezdnika, še ni jasno, saj svojega ljubezenskega statusa nista komentirala.

FOTO: Profimedia

Po poročanju virov blizu para se trenutno skupaj samo zabavata in spoznavata. "Imata precej skupnih interesov. Zaenkrat je vse povsem neobremenjeno, saj imata oba otroke, uspešni karieri, sta precej zaposlena in razumeta, kakšen je način življenja v teh krogih. Lepo jima je in med njima obstaja privlačnost," je za People povedal neimenovan vir. Kot je še dodal, naj bi se manekenka zanimala za igralstvo, kar je še ena stvar, ki ju povezuje.