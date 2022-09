Bradley Cooper in Irina Shayk po skupnih počitnicah razmišljata o naraščaju

Nekdanji par Irina Shayk in Bradley Cooper, ki sta pred kratkim skupaj preživela počitnice, naj bi razmišljala o naraščaju in bratcu ali sestrici za njuno 5-letno hčerko Lee De Sine. Zvezdnika sta razmerje zaključila leta 2019, po tem ko sta bila skupaj štiri leta, po objavi fotografij s skupnih počitnic pa so se pojavila ugibanja o tem, ali sta igralec in manekenka znova par.

Bosta Irina Shayk in Bradley Cooper v drugo srečna? Zvezdnika, ki sta pred kratkim skupaj preživela počitnice, naj bi po tem, ko sta znova našla družinsko srečo, razmišljala o naraščaju. Ali sta igralec in manekenka znova par, sicer ni znano, nek vir blizu nekdanjega zvezdniškega para pa je za Page Six razkril, da si 36-letnica želi družbe za njuno 5-letno hči Lee De Sine, igralec pa naj bi z veseljem ustregel njeni želji.

icon-expand Irina Shayk in Bradley Cooper si želita še enega otroka. FOTO: Profimedia

"To so bile prave družinske počitnice, na katerih sta razmišljala o tem, da bi obudila svojo zvezo. Ona si želi, da bi njuna hčerka dobila bratca ali sestrico," je povedal vir blizu zvezdnice. Čeprav so igralca v zadnjem času videvali v družbi političarke Hume Abedin, naj bi bil Cooper navdušen nad tem, da bi z nekdanjo partnerko imela še enega skupnega otroka. Manekenka se je od razhoda s 47-letnim zvezdnikom sestajala s trgovcem umetnin Vitom Schnablom in raperjem Kanyejem Westom.