Bradley Cooper in Irina Shayk s hčerko pri božičku

43-letni igralec Bradley Cooper in 32-letna manekenka Irina Shayk veljata za enega najlepših zvezdniških parov, saj kljub slavi in zvezdniškem načinu življenja ohranjata svojo zasebnost stran od oči širše javnosti in nista vpletena v nikakršne škandale ali afere, s katerimi bi polnila naslovnice tabloidov. V razmerju sta že tri leta, v preteklem letu pa sta postala tudi starša hčerki Lei De Seine Shayk Cooper .

Amerika je od konca novembra, ko je 'slavila' zahvalni dan, odeta v praznično vzdušje. To se je že prelevilo v božično-novoletni utrip in čeprav je do božiča še več kot 14 dni, sta starša svojo malčico v prikupnih prazničnih oblačilih že odpeljala v znameniti 'Božičkov začarani dvorec' v losangeleškem The Groveu, kjer je nastalo tudi nekaj fotografij, na katerih so ovekovečili njen prvi obisk božička.