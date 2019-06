'Bradley Cooper in Lady Gaga si zaslužita ljubezen'

Bradley Cooper in Lady Gaga sta dve samski osebi, ki "si zaslužita ljubezen", je povedal njun soigralec v filmu Zvezda je rojena (A Star Is Born), ki uporablja ime Shangela Laquifa Wadley. Če kdo, potem je bil zagotovo Shangela na snemanju filma priča kemiji med 44-letnim Bradleyem Cooperjem in 33-letno pevko Lady Gaga.

Potem ko je v javnost prišla novica, da sta Bradley in Lady Gaga spet samska – oba sta namreč končala zvezi – je Shangela za njiju dejal, da sta dve osebi, ki si zaslužita najti ljubezen.

Ko je v medijih odjeknila novica, da sta se lepa ruska manekenka Irina Shayk in Bradley Cooper razšla, so se takoj začela pojavljati govorice, da je k temu pripomoglo tudi tesno prijateljstvo med Bradleyjem in Gago. Priljubljena pevka je sicer govorice, da se je ljubezensko zapletla z Bradleyjem, zanikala.