Bradley Cooper na rdeči preprogi s šestletno hčerko Leo

Bradley Cooper je v Maestru upodobil pokojnega skladatelja in dirigenta Leonarda Bernsteina , podpisuje pa se tudi kot soscenarist in režiser. V filmu je imela svoj igralski prvenec tudi njegova hči Lea De Seine , ki se je kot del igralskega ansambla skupaj z očetom udeležila premiere filma v Los Angelesu.

48-letni Bradley je na rdeči preprogi poziral skupaj s hčerko, pridružili pa so se jima tudi drugi soigralci, kot so Carey Mulligan , Maya Hawke , Matt Bomer in Sarah Silverman . Premiere se je kot producent udeležil tudi Steven Spielberg , Bradleyja pa je prišla podpreti tudi Lady Gaga , ki je z njim sodelovala pri njegovem režiserskem prvencu Zvezda je rojena .

Cooper ima šestletno hčerko z manekenko Irino Shayk, ki je na Instagramu ni skrivala svojega navdušenja. "Čestitke za film Maestro. Tako ponosna na očka in Leo." Bradley in Irina kljub razhodu leta 2019 ostajata v dobrih odnosih in se v javnosti pogosto pojavljata skupaj s svojo hčerko. Igralca so sicer v preteklih mesecih povezali z manekenko Gigi Hadid, medtem ko je bila Irina nedavno fotografirana skupaj z zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem.