Bradley Cooper o hčerki Lei: 'Želim, da se od mene veliko nauči'

Bradley Cooper je spregovoril o svojem očetovstvu in razkril, da je smrt njegovega očeta Charlesa posredno vplivala na njegovo starševstvo in pristop do življenja. "Mislim, da se učimo iz napak svojih predhodnikov in jaz bom poskrbel, da se bo Lea lahko od mene veliko naučila. Hkrati pa želim biti strog do sebe in tako poskrbeti za svojo osebno rast," je povedal zvezdnik. Dodal je še: "Ne želim je obremenjevati s svojimi nepomembnimi stvarmi. To je nekaj najboljšega, kar lahko naredim za Leo in tudi zase. Življenje postane veliko lepše."