Bradley Cooper o incidentu s podzemne železnice: vanj uperili nož

Bradley Cooper se je ravno odpravljal po svojo hčerko Leo v vrtec oziroma šolo, ko je bil leta 2019 na podzemni železnici tarča neznanca z nožem.

"Ves čas sem hodil po New Yorku s temi (slušalkami) v ušesih – to je bilo pred pandemijo. Ob 11.45 sem bil na podzemni železnici, da bi prevzel Leo v ruski šoli v središču mesta, ko me je nekdo zaustavil z nožem," je povedal 46-letni igralec v ponedeljkovi epizodi podcasta Daxa Sheparda z naslovom Armchair Expert. "Bilo je precej noro. Spoznal sem, da sem se v mestu počutil preveč sproščeno."

Bradley je nadaljeval: "Nisem bil pozoren ... Bil sem na koncu podzemne železnice. Po navadi grem vse do konca. Čutil sem, da nekdo prihaja. Pomislil sem: 'Oh, hočejo se fotografirati ali kaj podobnega.' Ko sem se obrnil, sem bil potisnjen ob steber, kot v filmu Francoska zveza ali kakšnem podobnem prizoru. Obrnil sem se, pogledal dol in zagledal nož."

Igralec filma Zvezda je rojena je orožje opisal kot "lep nož" z "nekaj zgodovine". In ker je imel v ušesih slušalke in je poslušal glasbo, ko so se mu približali, se je pošalil, da je bil strašljiv incident "uspešen".

"Ne spomnim se (kaj sem poslušal). Pogledam gor, vidim njegove oči in se začudim, kako mlade so," je dejal. Čeprav so Cooperja učili, da ne sme nikoli teči, če se mu kdo približa z orožjem, je zvezdnik nagonsko stekel k izhodu podzemne postaje.