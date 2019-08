Bradley Cooper pomagal Oprah pri kolesarjenju

Med 300 povabljenci na Googlovo konferenco o podnebnih spremembah, ki jo je organiziral Google Camp – skrivnostna elita svetovnih vplivnežev , sta bila tudi televizijska voditeljica Oprah Winfrey in igralec Bradley Cooper . Med napornimi dnevi si je slavna voditeljica vzela nekaj časa zase in uživala v vožnji s kolesom po Salini – vulkanskem otoku blizu sicilijanske obale. 65-letni Oprah, od glave do pet oblečeni v belo, je na kolesu pomagal 44-letni Bradley, s tem ko ji je nekajkrat pridržal kolo.

Narava je ob konferenci o podnebnih spremembah plačala vrtoglav davek

Google Camp je, kot smo že poročali, na Siciliji gostil dogodek, na katerega so bile povabljene pomembne osebe s celega sveta, tudi nekdanji predsednik Barack Obama, princ Harry, Leonardo DiCaprio, Katy Perry in mnogi drugi. Gostje so se posvetili podnebnim spremembam, vendar je mati narava za to morala plačati vrtoglav davek.

Italijanski mediji so obtožili Googlove goste, da naj bi kar 114-krat poleteli s privatnimi letali, da so pripotovali do kraja dogodka. Če so vsi skupaj res leteli 114-krat, so pri tem letala v ozračje spustila kar 100 tisoč kilogramov ogljikovega dioksida. "Google Camp naj bi bilo mesto, kjer se zberejo vplivneži in ugotavljajo, kako bi izboljšali življenje na tem planetu. Zato je ironično, da so za obisk dogodka potrebovali kar 114 letov z zasebnimi letali," so poročali italijanski mediji.

Gostje so se v prostem času zabavali na luksuznih jahtah in se po otoku vozili s prestižnimi avtomobili.