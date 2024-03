Bradley Cooper povezavo s hčerko začutil, ko je dopolnila osem mesecev

Bradley Cooper , zvezdnik franšize Prekrokana noč , je nedavno gostoval v podkastu Armchair Expert , kjer je z voditeljem Daxom Shepardom spregovoril o osebni rasti in očetovstvu, odkar se je marca leza 2017 razveselil hčerke Lee , ki jo ima z manekenko Irino Shayk . 49-letnik je igralskemu kolegi priznal tudi, da se na začetku s hčerko nekako ni uspel povezati, a se je to vendarle zgodilo, ko je bila ta stara približno osem mesecev.

"Nato pa kar naenkrat to ni bilo več vprašanje," je še dodal. Cooper je priznal kmalu po pojasnilu, da si je od takrat prizadeval biti boljši človek in da bi rad povzročil čim manj škode svoji hčerki. "Ne vem, če bi še bil živ, če ne bi bil oče. Potreboval sem samo nekoga, ki bi rekel, na primer, 'Odvrgli bomo to ogromno sidro', jaz pa bi se spraševal zakaj, če pa pospešujemo. In tako je, ko dobiš otroka. On je tisti, ki od takrat naprej diktira tvoje življenje. Tvoj DNK ti bo povedal, da je nekaj bolj pomembnega od tebe," je še pripovedoval.

Cooper in Shayk sta se sestajala od leta 2015, a njuno razmerje ni bilo resno, ko sta se dokončno razšla, pa sta ostala v prijateljskih odnosih in skupaj vzgajata hčerko. Trojica skupaj počitnikuje, nedavno pa so jih skupaj opazili za noč čarovnic.