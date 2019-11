Bradley Cooper se je preoblekel v starko

44-letni igralec Bradley Cooper je noč čarovnic preživel s svojo dveletno hčerko Leo De Seine Shayk Cooper. Po ulicah New Yorka sta se sprehodila v poenotenih maskah, saj sta se oba preobrazila v starki. Za dosego željenega videza sta si pomagala s širokimi oblačili in sivima lasuljama in medtem, ko je Bradley spominjal na Gospo Doubtfire, ki jo je v filmu Očka v krilu upodobil pokojni Robbin Williams, je bila dveletna Lea predvsem prikupno zabavna v rahlo prevelikih oblačilih s cvetličnim vzorcem in bujno pričesko.