Bradley Cooper v zvezi s političarko, predstavila ju je Anna Wintour

Bradley Cooper in Huma Abedin sta par. Hollywoodski igralec in političarka, ena od glavnih svetovalk Hillary Clinton ter nekdanja soproga v škandal z eksplicitnimi sporočili vpletenega politika Anthonyja Weinerja , naj bi se dobivala že nekaj mesecev.

Cooperja in Abedinovo je predstavila urednica revije Vogue Anna Wintour , ki je v bližnjem prijateljskem odnosu z obema. ''Ona je definitivno prevzela vlogo posrednice. Je Cooperjeva najboljša prijateljica in obožuje Humo,'' je povedal skupni prijatelj.

Bradley in Huma sta nekajmesečno zvezo skrbno skrivala, saj se v javnosti ne želita izpostavljati. ''Bradley se je razšel z igralko Dianno Agron in pričel zvezo s Humo,'' je povedal vir. Skupni znanci ocenjujejo, da sta ''idealna drug za drugega, dosti jima pomeni moč, politika.''

Page Six poroča, da je par skupaj prišel celo na prireditev Met Gala , ki se je zgodila 2. maja. Kasneje sta na rdeči preprogi pozirala ločeno, čeprav so fotografi ujeli zanimivo podrobnost. 46-letnica se je predstavila v živo rumeni obleki, med tem, ko je bil leto starejši izbranec v kadru malo za njo.

Abedinova je v preteklosti že večkrat poudarila, da je Anna Wintour prijateljica, ki jo je močno podpirala tudi v težkih časih. 72-letnica ji je ob strani stala tudi med škandalom, v katerega je bil vpleten tudi njen nekdanji mož, politik Anthony Weiner. V času njunega zakona so v javnost prišla eksplicitna sporočila, ki jih je, vključno s slikovnim materialom, pošiljal različnim ženskam, med njimi je bila tudi 15-letnica. Par, ki je vlogo za ločitev podal januarja 2018 (kongresnik je bil leto pred tem obsojen na 21 mesecev zaporne kazni), ima 10-letnega sina Jordana.

Anthony Weiner in Huma Abedin leta 2013

''Imela sem zlomljeno srce, ki so ga izvlekli, skakali po njem in ga ponižali. Živela sem v sramu, s sramom, tako zelo dolgo,'' je Abedinova takrat povedala za revijo The Cut: ''Bilo je izjemno travmatično.'' Priznala je, da ji je Wintourjeva zelo pomagala, obiskovali sta filmske predstave, pomagala ji je, da se je znova počutila ljubljeno.