Je Cooper res podlegel čarom Lady Gaga?

Znova se govori o podelitvi oskarjev. Natančneje, o oskarju za izvirno pesem, ki jo je v filmu Zvezda je rojena in nato na odru zapela glavna igralka Lady Gaga. Zakaj? Zato, ker jo mnogi krivijo za pričakovani in zdaj potrjeni razpad razmerja njenega soigralca in režiserja tega filma, hollywoodskega ljubljenca zadnjih let, Bradleyja Cooperja in postavne lepe ruske manekenke Irine Shayk.