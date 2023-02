Brandan Fraser se je sprva težko sprijaznil s sinovim avtizmom

Brendan Fraser se je sprva težko spopadel z diagnozo avtizma sina Griffina Fraserja . "Ko sem pri 22 ali 24 mesecih izvedel za diagnozo svojega otroka, sem bil, milo rečeno, obupan," se je v pogovorni oddaji pred kratkim spominjal igralec. "Moja prva reakcija je bila, da sem si želel vedeti, kako naj to popravim, ali obstaja zdravilo in kaj natančno vse skupaj pomeni," je nadaljeval.

54-letni zvezdnik je iskreno priznal, da ga je novica ujela nepripravljenega, ob njej pa se je počutil, kot da bi ga nekdo s kijem udaril po glavi. "Ne bi se smelo tako razvijati. Kriviš sebe in razmišljaš, ali je krivo moje poreklo ali morda to, da sem v študentskih letih pokadil nekaj marihuane. Kriviš sebe in iščeš razloge za to," je še pripovedoval Fraser, ki ima sedaj 20-letnega Griffina z nekdanjo ženo Afton Smith, s katero imata še 18-letnega sina Holdna in 16-letnega Lelanda.

Fraser in Smithova sta se ločila leta 2008, a kot pravi zvezdnik, za njun razhod ni bila kriva motnja njunega najstarejšega sina. "Več pozornosti sem posvečal svoji karieri kot zasebnemu življenju. Takšen sem," je dejal v pogovoru s Howardom in dodal: "Toda z Griffinom so vse stave odpovedane. Koga briga, kakšne težave imava drug z drugim z nekdanjo ženo? To ni pomembno, vedno narediva vse, da podpirava tega fanta in njegova brata. To je edino, čemur sem se uspel zavezati, in je najbolj pomembno v mojem življenju."