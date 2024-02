Brandi Glanville voditelja Andyja Cohena obtožila spolnega nadlegovanja

Nekdanja manekenka Brandi Glanville televizijskega voditelja Andyja Cohena obtožuje spolnega nadlegovanja. Obtožbe je posredovala v pismu, ki so ga njeni odvetniki poslali medijski družbi NBC in Shed Media ter studiu Warner Bros. Zvezdnica resničnostnega šova trdi, da ji je voditelj oddaje Watch What Happens Live leta 2022 poslal neprimeren video, v katerem je namignil na spolni odnos z njo.

OGLAS

Brandi Glanville je preko pisma, ki so ga poslali njeni odvetniki, televizijskega voditelja Andyja Cohena obtožila spolnega nadlegovanja. 51-letnica v pismu vodilnim v dveh medijskih družbah in znanem studiu trdi, da ji je 55-letnik leta 2022 poslal video z neprimernim povabilom, v katerem se je hvalil in napovedal spolni odnos z njuno sodelavko, medtem ko razmišlja o njej, Glanville pa povabil, naj vse skupaj spremlja preko video klica.

Andy Cohen se je že opravičil Brandi Glanville in dejal, da je šlo za neprimerno šalo. FOTO: AP icon-expand

Identiteta zvezdnice, s katero naj bi se takrat voditelj zapletel, v pismu ni razkrita. "V tistem času je bil gospod Cohen šef gospe Glanville, ki je izvajal popoln nadzor nad njeno kariero," so zapisali v pismu in dodali: "To je izjemna zloraba moči, zaradi katere se je gospa Glanville počutila ujeto in gnusno. Nepredstavljivo je, da gospod Cohen kljub takšnemu vedenju še naprej ostaja na svojem položaj, saj se s tem vračamo v slabe stare čase Matta Lauerja, ko je NBC News dal prednost dobičku pred ljudmi." Cohen, ki je oče dveh otrok, se je že odzval na obtožbe in na družbenem omrežju X zapisal, da je bila vse skupaj šala: "V videu, na katerem sva skupaj s Kate Chastain, se zelo očitno šaliva z Brandi, njen odgovor pa je zelo jasno pokazal, da je sodelovala tudi ona. Po tem pojasnilu se opravičujem, saj je bilo to zelo neprofesionalno od mene."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Ni veliko zvezdnikov, ki so v preteklosti sodelovali s Cohenom in bi javno spregovorili proti njemu ali ga obtožili spolnega nadlegovanja. Medtem pa se tudi 51-letnica sooča s podobnimi obtožbami, saj je Caroline Manzo proti televizijski mreži Bravo vložila tožbo, v kateri trdi, da je produkcijska hiša ni zaščitila med spolnim napadom, ki ga je nad njo izvedla prav Brandi Glanville. Manzo televizijsko kolegico obtožuje, da jo je potisnila na kavč, ji na silo skupaj stisnila lica in jo poljubila. Vse to naj bi se dogajalo med snemanjem, še trdi.