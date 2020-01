Brandon Jenner se je zaročil z visoko nosečo Cayley Stoker

Brandon je sin nekdanjega vrhunskega atleta Brucea Jennerja, ki je bil pred tranzicijo v žensko (danes ga poznamo kot Caitlyn Jenner) poročen s Kris Jenner, mamadžerko klana Kardashian. V resničostnem šovu smo lahko videli tudi Brandona, ki je bil takrat še poročen z Leah. S slednjo se je razšel leta 2018, po devetih letih zakona in 14 letih ljubečega razmerja. Avgusta 2019, le nekaj tednov, preden je bil njegov ločitveni postopek finaliziran, je Brandon obelodanil, da je Cayley noseča že 12 tednov in da pričakujeta dvojčka. Med prvimi je za to izvedela Brandonova nekdanja soproga, vsi skupaj pa so nato z novico seznanili tudi Evo. 38-letnik je kasneje pojasnil, kako se je štiriletnica odzvala na dejstvo, da bo postala sestra: ''Povedali smo ji skupaj. Leah, Cayley in jaz smo se usedli k njej in ji povedali, kaj se dogaja, ona pa je bila vznermirjena in vesela, ker bo postala 'velika sestrica'. Z Leah sem se razšel na lep način in mislim, da sva se z razhodom soočila na najboljši možen način. Seveda je bil to proces, ki je terjal nekaj časa, a zdaj, ko sva se oba z Leah premaknila dalje, lahko povem, da sem srečen, ker bom ustvaril družino s Cayley.''