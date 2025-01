Brat Angeline Jolie pred oltar, zvezdnice na poroki ni bilo

James Haven , brat igralke Angeline Jolie , je že avgusta stopil pred oltar, a sta s soprogo novico uspela skrivati vse do konca leta. Da sta si obljubila večno zvestobo, je z objavo fotografij in posnetkov ob koncu leta razkrila prav nevesta Romi Imbelli , ki je v pripisu dodala, da sta se že dan po poroki hudo sprla, zato večje slovesnosti, ki sta jo načrtovala, nista imela.

Na intimnem obredu je bil tako prisoten le Angelinin in Jamesov oče Jon Voight, zvezdnica pa na ta pomemben dan bratu ni stala ob strani. 42-letna vplivnica je ob poročni fotografiji zapisala: "Leta 2024 sem se poročila s svojim najboljšim prijateljem, ki je ob meni že 23 let. Podrobnosti najine zgodbe so preveč osebne in zapletene, da bi jih delila, o njih pa bom pisala v svoji knjigi. Najin poročni dan je bil zelo intimen, med izmenjavo zaobljub pa sva bila prisotna le midva in najini starši, saj sva načrtovala večje praznovanje pozneje."