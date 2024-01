Brat Angeline Jolie razkril, da je zelo zaščitniški do njenih otrok

OGLAS

Angelina Jolie je v težkih trenutkih, ko je bila ločitveno vojno z nekdanjim možem Bradom Pittom, oporo našla pri svojem bratu Jamesu Havnu. 52-letnik, ki je prav tako igralec, je razkril, da je čutil dolžnost, da brani njo in njene otroke, prav to pa ga je gnalo, da je do njih postal zelo zaščitniški.

Angelina Jolie z bratom Jamesom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Tako se je vse začelo – z zaščito nje in njenih otrok, se pravi mojih nečakov in nečakinj. Svoje življenje sem si uredil tako, da sem lahko prisoten v vsakršni situaciji. Želim stati ob strani otrokom in njej v vsem, kar prestaja," je povedal in dodal, da se mu zdi pomembno, da je skupaj z nečaki in nečakinjami v letih, ko se šele oblikujejo v samostojne osebe. "So mladi odrasli v zgodnjih dvajsetih letih, ko se šele oblikujejo. Zdi se mi naravno, da jim želim stati ob strani. Vedno, ko sem blagoslovljen, da sem lahko v njihovi bližini, sem z njimi," je še dejal Haven.

Angelina Jolie in Brad Pitt imata šest otrok, in sicer 22-letnega Maddoxa, 20-letnega Paxa, 18-letno Zaharo, 17-letno Shiloh in 15-letna dvojčka Konxa in Vivienne. Nekdanji par, ki se je poročil avgusta 2014, je bil skupaj 12 let, preden je leta 2016 sporočil, da se ločuje. Po novici, da se razhajata, so v javnost prišle govorice, da naj bi se nekdanja zakonca med poletom z zasebnim letalom grdo sprla. V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil Page Six oktobra 2022, je navedeno, da naj bi 60-letni zvezdnik med nesrečnim letom enega od otrok zgrabil za vrat, drugega pa udaril v obraz. Za glavo naj bi zgrabil tudi takratno ženo in jo močno stresel.