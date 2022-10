Brat Billie Eilish poškodovan v nesreči s kolesom: Srečen sem, da sem še tukaj

Finneas se po nesreči z električnim kolesom počuti dobro, je sporočil svojim oboževalcem na družbenem omrežju Instagram. Zvezdnik se je po padcu moral odpraviti v bolnišnico, kjer je opravil tudi slikanje z magnetno resonanco, izvidi pa so pokazali, da ima zlomljeno ključnico in komolec.

Glasbenik je ob priloženi fotografiji rentgenskega posnetka zapisal: "Minuli petek sem imel to čast, da sem razbil električno kolo. Poletel sem čez krmilo kolesa, ob tem pa sem si zlomil ključnico in utrpel hujšo poškodbo desnega komolca," je zapisal producent in dodal: "Zaradi resnosti poškodbe ključnice sem moral na operacijo. Sedaj sem že na drugi strani in se počutim odlično."

Starejši brat pevke Billie Eilish, ki z njo ustvarja tudi glasbo, je oboževalcem zagotovil, da se bo z veliko trdega dela že lahko pridružil sestri, ki bo decembra nastopila v New Yorku. "Ne glede na to, kako neumnega sem se počutil po padcu, je prevladujoče čustvo, ki me v tem trenutku prežema, hvaležnost. Nisem nosil čelade, to pa je lekcija, ki sem se je naučil. Počutim se srečnega, da sem še tukaj. Poskrbite zase in zahvalite se svojim telesom za vse, kar naredijo za vas. Se vidimo kmalu," je 25-letnik še sporočil oboževalcem.