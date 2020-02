Brat Billie Eilish zanika, da sta uspešna zaradi slavnih staršev

PevkaBillie Eilish, ki podira rekorde enega za drugim, se skupaj z bratom Finneasom, ki ji pomaga pri pisanju pesmi, soočata s številnimi kritikami in različnimi komentarji. Veliko pozornosti sta pritegnila že s samim albumom When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ki sta ga predstavila lani, nato pa sta pobrala tudi štiri največje nagrade na letošnjih grammyjih. Številni poslušalci menijo, da sta njuna slavna starša, igralca Maggie Baird in Patrick O'Connell, glavni razlog za njun uspeh in prepoznavnost.