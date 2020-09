Brat Chrisa Evansa po neljubem pripetljaju: Bil sem odsoten, kaj sem zamudil?

Za Chrisom Evansom so pestri dnevi. Po tem, ko je na omrežju Instagram ponesreči objavil fotografijo, ki bi morala ostati del zasebne zbirke, so se v javnosti na to temo pojavili različni komentarji. Številni sledilci so, kljub temu, da je sporno sliko takoj izbrisal, naredili posnetek zaslona in fotografijo delili na Twitterju. Kasneje pa so se njegovi zvesti oboževalci odločili, da Twitter raje preplavijo s fotografijami Evansa in njegovega hišnega ljubljenčka. Priljubljeno družbeno omrežje je bilo tako polno igralčevih slik, zato, da bi bilo do sporne fotografije ob morebitnem iskanju težje priti. Številni podporniki priljubljenega zvezdnika so namreč zapisali, da Evans že leta trpi zaradi napadov tesnobe in da ga morajo v tem trenutku zaščititi ter mu zagotoviti nekaj zasebnosti.