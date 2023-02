Brat Hayden Panettiere umrl zaradi povečanega srca

V izjavi so se mama Lesley, oče Skip in sestra Hayden Panettiere, pokojnega sina in brata spominjali po njegovi karizmi, talentu in prijaznosti. "Jensenovo srce si lahko videl v njegovih očeh, šarmu, briljantnosti in očarljivem nasmehu, njegovo dušo v njegovih mojstrskih in drznih slikah, veselje do življenja pa v njegovi duhovitosti. Njegova karizma, toplina, sočutje do drugih in njegov ustvarjalni duh bodo večno živeli v naših srcih," so zapisali.