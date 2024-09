Brat Julie Roberts: Upam, da bo sestra sprejela moje javno opravičilo

Eric Roberts je v svojih novih spominih z naslovom 'Runaway Train: Or the Story of My Life So Far' iskreno spregovoril o svojem okrevanju po letih uživanja drog. Njegova odvisnost je vplivala tudi na odnose z družinskimi člani, med drugimi s sestro Julio Roberts in hčerko Emmo Roberts. Leta 1991 sta Eric in njegova takratna partnerica Kelly Cunningham pozdravila svojo prvo in edino skupno hčerko Emmo Roberts. Ko se je nekdanji par razšel, je bila Emma še dojenček, bitko za skrbništvo, ki jo je izgubil, pa je prav tako opisal v svojih spominih.

Eric Roberts, brat z oskarjem nagrajene igralke Julie Roberts, se ji je opravičil, ker je prevzel odgovornost za njeno kariero."Upam, da bo Julia sprejela moje javno opravičilo. Kar sem rekel, je bilo nesmiselno," je zapisal v svojih prihajajočih spominih Runaway Train: Or the Story of My Life So Far, je poročal People. Eric, ki je tudi oče igralke Emme Roberts, si je v preteklih letih večkrat pripisal zasluge za fenomenalno igralsko kariero svoje sestre in hčerke. Nazadnje je leta 2018 za Vanity Fair povedal: "Če ne bi bilo mene, ne bi bilo zvezdnic in igralk Julie Roberts, niti Emme, in na to sem zelo ponosen. Jaz sem namreč prvi dobil nominacije za zlati globus in oskarja, zato sem ponosen na to." Takrat si je pripisal tudi zasluge, da je Julia podpisala pogodbo z WME, priznano agencijo za talente.

Eric Roberts FOTO: Profimedia icon-expand

Eric se je pri rosnih 17 letih preselil v New York, da bi nadaljeval kariero igralca. Leta 1978 je dobil vlogo v filmu King of the Gypsies. Njegova stranska vloga v filmu Ponoreli vlak iz leta 1985 mu je prinesla prvo nominacijo za oskarja. Njegova mlajša sestra pa je leta 1985 prispela v New York in začela plodno kariero, ki je sčasoma presegla njegovo. Svojo prvo nominacijo za oskarja je prejela za Jeklene magnolije leta 1990, ki ji je sledila še ena leta 1991 za film Čedno dekle. Prestižno nagrado je nato osvojila leta 2001 za Erin Brokovich."Predstavljam si, da me bodo do konca življenja naslavljali kot Julijinega brata in očeta Emme Roberts," naj bi menda še priznal v svojih spominih in dodal, "rad bi se ponosno in graciozno odmaknil. To je del razloga za pisanje knjige."