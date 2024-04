Brat Kate Hudson: Ni mi žal, da sem svojo ženo varal

OGLAS

"Vse sem ji povedal, ker nisem mogel živeti sam s sabo in se poročiti, biti poročen in imeti otroke," je razkril igralec Oliver Hudson v novi epizodi podkasta, ki si ga deli s slavno sestro Kate Hudson. Oliver in Erinn Bartlett sta se zaročila leta 2004, skupaj pa imata tri otroke."Ko sem se zaročil, se je nekaj psihološko spremenilo v meni in sem začel noreti, bil sem nezvest, varal sem in bil sem nor," je povedal Oliver in še pojasnil: "Nikoli me niso ujeli, vse sem ji povedal. Nisem mogel živeti s takšno težo."

Oliver Hudson z družino

Igralec je dejal, da verjame, da je dober človek in da ni zlonameren. "Šel sem skozi vse, kar sem moral, in s pomočjo terapije sem naredil vse, da sva to prestala," je dejal. "In iskreno, če se to ne bi zgodilo, ne vem, kakšen človek bi bil. Torej obžalujem? Mislim, da ne, verjetno ne. Obžalujem, da sem povzročil bolečino, saj tega ne želim povzročiti nikomur." Pri soočanju 47-letnika s težavami je imela veliko vlogo njegova mama Goldie Hawn, ki mu je pomagala razumeti širšo sliko. "Moja mama je imela pri tem veliko vlogo," je nadaljeval Oliver. "Gre za pogled na celoto in celotno razmerje, ne le na dejanje. Čeprav se morda zdi ekstremno, se je treba malo poglobiti v razloge in pogledati celotno osebo, ne pa samo eno njenih stisk," je prepričan.

Slavna družina