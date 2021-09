Brat Kate Middleton se je poročil

James Middleton, brat Kate Middleton, in Alizee Thevenet, ki sta se zaročila pred dvema letoma, sta si izmenjala poročne zaobljube. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer sta delila tudi prvo poročno fotografijo, na kateri se jima je pridružil tudi njun štirinožni hišni ljubljenček.

icon-expand James Middleton in Alizee Thevenet sta se zaročila septembra 2019. FOTO: Profimedia

James Middleton, mlajši brat Kate Middleton, in Alizee Thevenet sta se poročila. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer sta delila tudi prvo poročno fotografijo, slovesnost pa je potekala na jugovzhodu Francije. "Gospod in gospa Middleton," je na Instagramu sporočil ženin James Middleton. "Včeraj sem se poročil z ljubeznijo svojega življenja, obkrožen z družino, prijatelji in seveda nekaj psi v čudoviti vasici Bormes-les-Mimosas. Ni besed, ki bi lahko opisale, kako zelo sem srečen." James je ob tem objavil tudi svojo poročno fotografijo, na kateri lahko vidimo, da se je nevesta odločila za belo obleko, preprosto pričesko in naraven make up. Na poročnem selfiju pa se jima je pridružil tudi eden od njunih hišnih ljubljenčkov.

Par se je zaročil septembra 2019, vendar so se njune priprave na poroko zamaknile. Mlajši brat Kate Middleton je maja 2020 povedal, da sta se z Alizee nameravala poročiti prav tisti mesec, vendar sta načrte spremenila zaradi pandemije covida-19. James in francoska finančna analitičarka, ki je trojezična in je odraščala v Nemčiji, Indoneziji, Čilu, Franciji, Belgiji in Angliji, sta septembra 2020 praznovala eno leto zaroke, obletnico pa sta obeležila s potovanjem v Italijo. James je takrat povedal, da je za njim zelo pestro leto, ki ga je zaznamovala karantena, in da je dobil nekaj psov, da sta se z zaročenko že dvakrat želela poročiti, ustanovil je novo podjetje Ella ... Najboljši del vsega pa je to, da je leto lahko preživel z Alizee. Že takrat je dejal, da se že veseli odkriti, kaj ima prihodnost pripravljeno za njiju.

