Brat Kate Middleton sprva sumničav do Williama, sedaj sta kot brata

Princ William in Kate Middleton sta skupaj že več kot dve desetletji, mlajši brat bodoče kraljice pa je nedavno razkril doslej neznane podrobnosti o začetku njune zveze. Mlajši princesin brat, ki ji je ob strani stal tudi v težki bitki z rakom, je v svojih spominih priznal, da je bil na začetku njene zveze s prestolonaslednikom sumničav, pozneje pa je svaka sprejel in mu je postal kot brat.

OGLAS

James Middleton, mlajši brat Kate Middleton, je nedavno izdal svojo knjigo spominov in tako postal še en član širše kraljeve družine, ki je delil nekaj podrobnosti iz življenja britanskih monarhov. Knjigo je poimenoval Meet Ella: The Dog That Saved My Life. Poleg pisanja o psu, ki mu je pomagal prebroditi težko obdobje v življenju, se James v svojih spominih ozre tudi na začetke ljubezenske zgodbe med svojo sestro Kate in princem Williamom.

James Middleton je v knjigi, ki jo je posvetil psički Elli, opisal svoje prve občutke o bodočem svaku. FOTO: Profimedia icon-expand

Kate in William sta skupaj od leta 2001, James pa se je spomnil zgodnjih faz njunega razmerja. Priznal je, da je bil sprva sumničav do Williama in ni verjel, da bi lahko bila zveza z njegovo sestro uspešna in dolgoročna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

James je razkril, da je Williama najprej preizkušal in želel videti, ali si zasluži Kate. Priznal je tudi, da so s kraljevo družino igrali družabne igre, a William ni delil tekmovalnega duha družine Middleton – namesto da se je boril za zmago, je raje obupal nad igro in šel božat njihovo psičko Ello.