Brat Margot Robbie z objavo namignil na slab odnos s slavno sestro

Ko v trenutku postaneš zvezda in te paparaci spremljajo praktično na vsakem koraku, lahko zelo hitro izgubiš stik z realnostjo in ti slava stopi v glavo. Čeprav je Margot Robbie v filmskem svetu že precej prepoznavno ime, saj je igrala celo ob boku Leonarda DiCapria, Willa Smitha, Brada Pitta in številnih drugih, jo je film Barbie postavil na vrh seznama zvezdniških imen. Prav njen uspeh pa naj bi bil kriv za to, da se je oddaljila od svoje družine oziroma bratov in sestre.