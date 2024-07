Brat Michaela Schumacherja objavil, da je v zvezi z moškim

Nekdanji dirkač Formule 1 Ralf Schumacher je razkril, da je homoseksualec in postal najbolj odmeven dirkač v zgodovini tega športa, ki je to naredil. Schumacher, brat sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja , je novico razkril na družbenem omrežju. Schumacher je v nedeljo zvečer objavil fotografijo, na kateri on in njegov partner, francoski poslovni menedžer Etienne opazujeta sončni zahod, ob tem pa se držita za roke. "Najlepše v življenju je, ko imaš ob sebi pravega partnerja, s katerim lahko deliš vse," je zapisal.

Od leta 2001 do leta 2015 je bil zvezdnik poročen s Coro , s katero ima 22-letnega sina Davida . "Zelo sem vesel, da si končno našel nekoga, ob komer se res počutiš udobno in varno ... stoodstotno te podpiram, oče, in ti želim vse najboljše," je zapisal David.

"Danes je priznal svojo homoseksualnost. Ta korak je bil zanj dejanje osvoboditve in samosprejemanja. To je bila pogumna odločitev, ki je dolgo zorela v njem, in zdaj je poln ponosa in samozavesti. Njegovo razkritje ni le osebno zmagoslavje, ampak znak, da je končno sposoben živeti in ljubiti svojo pravo identiteto brez strahu ali sramu," je še zapisala v svoji ločeni objavi na Instagramu.

49-letnik ni dal nobene izrecne izjave, toda potrditev je prišla iz komentarjev njegove prijateljice, nemške igralke Carmen Geiss . Pod njegovo objavo je zapisala: "Ljubim vaju. Imaš najboljšega partnerja, Etienne, kar si lahko predstavljaš. Po dveh letih lahko končno pokažeš svojo ljubezen svetu. Ralfa poznam že več kot 25 let in vedno mi je bil v veliko veselje. Vedno liberalen, dobrosrčen človek, ki ga lahko kličem podnevi in ponoči, predvsem pa je bil vedno pošten do mene. Srečna sem, da sem lahko bila del te ljubezni, še bolj pa za oba, ki sta se iskala in našla, saj imam tudi Étienna zelo rada."

49-letni Nemec je med letoma 1997 in 2007 vozil za Jordan, Williams in Toyoto na 180 dirkah F1, pri čemer je dosegel šest zmag in 27 stopničk. Schumacherjeva odločitev je pomembna, saj dokazuje, v kolikšni meri motošport postaja vse bolj sprejemljiv in raznolik. Samo dva druga dirkača F1 sta od začetka prvenstva leta 1950 razkrila, da sta homoseksualna. Mike Beuttler, ki je vozil v F1 med letoma 1971 in 1973, in Lella Lombardi, Italijanka, ki je sodelovala na 17 dirkah med letoma 1974 in 1976 in ostaja edina ženska, ki je osvojila točke v prvenstvu. Identificirala se je kot lezbijka in je bila v dolgoletni zvezi.

Motoristične dirke imajo zdaj tudi organizacijo Racing Pride, ki si prizadeva za spodbujanje vključenosti LGBTQ+ in enakosti v športu in širši industriji, ki je bila ustanovljena leta 2019 in je prejela podporo voznikov, ekip F1 in organizacij.