Brat Michelle Obama ni verjel v obstoj njene zveze z Barackom

Brat Michelle Obama , Craig Robinson , je bil pred leti skeptičen glede romantičnega odnosa svoje sestre, ko je začela hoditi z Barackom Obamo . "Torej, Mich začne hoditi z Barackom in ne vemo, kdo je ta tip, samo vprašamo se, 'Barack? Komu je ime Barack?' In mislil sem si, da bo trajalo en mesec, kot večina tvojih zvez." S tem se ni strinjala nekdanja prva dama ZDA, ki je v šali pripomnila: "To ni res. Imela sem veliko dolgoletnih fantov," njen brat pa je dodal: "Tem fantom ne bi rekel fantje."

62-letni Craig se je nato spomnil reakcije njune matere Miriam Robinson , ko je Michelle pripeljala Baracka domov, da ga spoznajo. "Spominjam se, da je bilo mami najprej všeč, da je bil visok," je povedal. Craig takrat še vedno ni bil prepričan o njuni prihodnosti in priznal: "In rekel sem si: 'Škoda, da ne bo trajalo'."

Spomnimo, v tujih medijih že dlje časa krožijo govorice, da naj bi se zakonca soočala s številnimi zakonskimi težavami, mnogi prav tako špekulirajo, da naj bi se ločevala. Slednje govorice je sprožil Barack, ki se je v zadnjem času večkrat udeležil pomembnih dogodkov brez svoje žene. Michelle se je v začetku meseca dotaknila govoric v podkastu Work in Progress in pojasnila, zakaj se je odločila narediti korak nazaj iz soja žarometov.

"Zanimivo je, da ko rečem 'ne', ljudje večinoma to razumejo," je dejala Michelle in dodala: "In prav to je tisto, s čimer se ženske pogosto spopadamo – da nočemo razočarati ljudi. Do te mere, da si ljudje sploh niso mogli predstavljati, da sem sama sprejemala svoje odločitve, ampak so morali domnevati, da se z možem ločujeva."