Brat Miley Cyrus o svoji karieri: Če ne bi bil del slavne družine, bi bil uspešnejši

Brat Miley Cyrus, Trace Cyrus, je nedavno na svoji Instagram zgodbi podal nekaj komentarjev o svoji družini in o svojem zasebnem življenju. Svojim oboževalcem je ponudil vpogled v to, kako je njegova družina vplivala na njegovo kariero. Spregovoril je tudi o svojih nekdanjih zvezah in se odločil: "Moja sedanja ali prihodnja razmerja bodo veliko bolj zasebna."

Trace Cyrus je pred kratkim na svojih zgodbah na Instagramu oboževalcem ponudil vpogled v to, kako je slavna družina vplivala na njegovo kariero. Medtem ko je Trace dejal, da ima zelo rad svojo družino, meni, da bi bila njegova kariera morda uspešnejša, če ne bi imel družinskih povezav. "Zelo rad imam svojo družino, a mislim, da bi bil veliko uspešnejši, če ne bi bil del slavne družine. Ljudje me takoj želijo obsojati in diskreditirati ves moj trud zaradi tega, s kom sem v sorodu. Ampak to je tako daleč od resnice. Dobil sem založbeno pogodbo, ne da bi nihče iz moje založbe sploh vedel, s kom sem v sorodu, dokler niso podpisali z mano," je zapisal in omenil svojo nekdanjo skupino Metro Station.

icon-expand Trace Cyrus je spregovoril o svojem zasebnem življenju in karieri: Mislim, da bi bil uspešnejši, če ne bi bil del slavne družine. FOTO: Profimedia

Po poročanju ameriških medijev je Trace, ki je prej hodil z Brendo Song in Demi Lovato, prav tako razmišljal o pomembnosti zaščite svojih romantičnih odnosov v tej fazi svojega življenja. "Po takih javnih odnosih v preteklosti sem se odločil, da bodo moja sedanja ali prihodnja razmerja veliko bolj zasebna. Torej, tudi če bi imel dekle, vam tega ne bi povedal. Oprostite," je pojasnil 34-letni glasbenik.

Vendar to ne pomeni, da Trace ne bo govoril o svoji ljubezni do družine. V ponedeljek je spregovoril o nedavni poroki svoje matere Tish Cyrus z Dominicom Purcellom, 19. avgusta. "Počutim se izjemno blagoslovljen, da sem del tako neverjetne družine. Čestitke moji mami za čudovito poroko. Življenje je nepredvidljivo in vedno polno sprememb. Mislim, da je najpomembnejše, da cenimo preteklost, se veselimo prihodnost in smo vedno srečni v sedanjem trenutku, ker je to res vse, kar imamo. Včeraj ni več in jutri ni nikoli obljubljen. Že dolgo nisem videl svoje mame tako srečne in zaradi tega sem resnično srečen. Ljubim te Tish Cyrus," je zapisal na Instagramu ob fotografiji z mamo in sestrama 30-letne Miley Cyrus in 36-letne Brandi Cyrus .

Medtem ko so bili Trace, Miley in Brandi Cyrus prisotni na Tishini poroki, se je zdelo, da njegovih bratov in sester Noaha Cyrusa in Braisona Cyrusa ni bilo. Na dan poroke je 23-letni Noah prek Instagram zgodbe delila svojo fotografijo v majici s podobo njenega očeta Billyja Raya Cyrusa , medtem ko sta si z 29-letnim Braisonom ogledovala meni v kavarni. "Moj brat je priletel sem, da me vidi!" je pripisala sliki.